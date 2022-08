MinTrabajo defendió necesidad de recuperar jornada laboral nocturna

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reiteró que es necesario recuperarse el reconocimiento de la jornada laboral nocturna para los trabajadores.

“Es un proceso de justicia social y en eso estamos trabajando y es un empeño del Gobierno del programa del presidente Gustavo Petro y de esta cartera”.Ramírez, se pronunció este martes durante el debate de control político del Presupuesto para la vigencia de 2022-2023, que tuvo lugar en la Comisión Séptima del Senado.

Dijo, que es de interés la recuperación de la jornada laboral de la Ley 789, relacionada con la jornada diurna y nocturna. “el debate está centrado en la recuperación de jornada de 6 a.m. a 6 p.m. y que la jornada nocturna, inicie desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Esto es un debate en el país, pero quiero reiterar que desde el año 2002 cuando se hace esta ley como un instrumento para generar 600 mil empleos, no se cumplió"

Afirmó, “es importante incentivar el bienestar de los trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande, en lo que significa el trabajo nocturno y que afecta la organización familiar. Por eso debe ser reconocido en los términos de ley, razón esta por la que estamos planteando que hay que reconocer el trabajo decente, que está en los convenios internacionales y que es necesario para que nos transformemos”.

La titular de la cartera Laboral, explicó que una hora de trabajo de acuerdo con un salario mínimo de 1 millón de pesos, está costando $4.166 y estamos diciendo que la jornada diurna (6 a.m. a 6:00 p.m.), que son 8 horas y se pagan común y corriente como si se trabajan 2 o 3 horas más, pues debe volver a ser considerada con recargo nocturno y es el esfuerzo que también hace el trabajador, y lo mínimo es que le sea reconocido.

Hay que señalar, que el recargo nocturno es el equivalente al 35% de una hora trabajada, es decir, para un salario mínimo, el recargo nocturno es de $1.458.

Por último, la titular de la cartera laboral aseguró que la inversión de 2022 que tiene asignado MinTrabajo es de $319.756 millones y se solicitaron recursos para la vigencia de 2023 por el orden de los $366.000 millones para inversión.