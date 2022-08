Yina Calderón nuevamente cambia de look: ¿Quiere parecerse a Karol G? /

Con una despanpanante cabellera similar al característico color azul de Karol G, apareció la creadora de contenido Yina Calderón en sus redes sociales, desatando un centenar de críticas por el parecido al estilo de la cantante paisa.

La empresaria de fajas fue blanco de críticas al compartir un nuevo color de peluca similar al anterior que traía la cantante paisa, por lo que la tildaron de "copiona" y la empezaron a comparar con varias críticas.

Ante estas críticas, la creadora de contenido no se quedó callada y a través de un video en su cuenta de Instagram, salió diciendo: "Me disculpan, pero si algo tengo yo es que jamás he sido copiona".

Yina Calderón dejó en claro que no había utilizado el color por respeto a Karol G, si no que decidió realizar un nuevo cambio de look como ya es habitual en ella, que suele utilizar pelucas para armonizar todos sus looks.

"Ese color me superencantó, pero lo tenía Karol G. Yo no me voy a poner un color que ya tiene otra persona. Este color ella ya no lo tiene, por ende, ahora puedo tener este tono", aseguró.