Dimayor determinó que Jarlan Barrera no provocó a los hinchas del Junior

El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió cerrar la investigación en contra de Jarlan Barrera, jugador de Atlético Nacional, al considerar que el volante no provocó a los hinchas del Junior en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos por los cuartos de final de la Copa Colombia.

En la más reciente resolución, el Comité informó: "el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita".

Y agrega: "el jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes... el jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado".

De igual manera, el Comité Disciplinario decidió únicamente amonestar al Junior por los hechos presentados en esa misma acción de dicho partido, donde los fanáticos arrojaron objetos al jugador.

Junior no recibió ninguna multa económica, dado que "el Comité al analizar la sanción a imponer, valoró que la conducta no trajo consecuencias graves para el partido ni para las personas, al no producirse ni interrupción del trámite del encuentro ni daño a ninguna persona o cosa por lo que optó por la sanción más leve prevista en el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la FCF".

Así las cosas, Jarlan Barrera podrá actuar ante su antiguo equipo el próximo jueves en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, serie que se encuentre 0-3 a favor de los barranquilleros.