Ashton Kutcher: su lucha contra una enfermedad autoinmune

Ashton Kutcher, conocido por películas como “Locura de amor en Las Vegas”, habló sobre la rara enfermedad autoinmune que padece. En un adelanto del programa ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’, de National Geographic, el famoso actor reveló que: “Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”.

La vasculitis es una enfermedad autoinmune que puede presentar distintas variaciones, causa la inflamación de los vasos sanguíneos e interrumpe el flujo de sangre hacia algunos órganos o tejidos, provocando ciertos daños e incluso aneurismas.

Si un aneurisma estalla, puede causar una hemorragia interna que puede provocar la muerte.

La estrella de cine se refirió al complicado estado de salud que amenazaron su oído, vista y la capacidad de caminar durante más de un año: "No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: 'No sé si voy a poder volver a ver'. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo", dijo Kutcher. "Tengo suerte de estar vivo".