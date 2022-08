Luis Fernando Suárez explicó los motivos para renovar con Costa Rica

El colombiano Luis Fernando Suárez, quien renovó su contrato como técnico de Costa Rica por cuatro años más, explicó a El Alargue de Caracol Radio cuáles fueron los motivos que lo llevaron a ampliar su vinculo. El estratega se mostró alegre y agradecido con los Ticos.

"La verdad que estoy muy contento, muy contento por estar dando este paso de una nueva posibilidad de trabajar con la selección de Costa Rica. Lo hago básicamente porque, primero encuentro una muy buena aceptación acá, la gente en Costa Rica me ha aceptado bien, me ha soportado en los momentos difíciles, me ha ayudado en los momentos críticos, después la felicidad y el apoyo fue irrestricto", comentó Suárez.

El antioqueño añadió: "después encuentro un grupo humano espectacular en los jugadores, que también me apoyaron, que tiraron todos para adelante, con una muy buena capacidad, no solamente en la parte táctica, técnica, sino también en la parte emocional".

Luis Fernando Suárez aprovechó para expresar su agradecimiento a Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

"Y después, me parece que uno también tiene que reconocer a quien le ha ayudado, el presidente de la Federación me ayudó mucho, es una persona que fue valiente cuando tuvo que respaldarme, lógicamente uno también tiene que ser valiente para ayudarle. Eso básicamente fue lo que se dio en esta situación. Por esta razón estoy muy contento de estar con la Selección de Costa Rica nuevamente por otros cuatro años", puntualizó.

Luis Fernando Suárez clasificó al Mundial de Qatar 2022 luego de vencer en el repechaje 1-0 a Nueva Zelanda.