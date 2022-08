Registran tiroteo en centro comercial de Minnesota, Estados Unidos

El centro comercial más grande de Estados Unidos cerró el jueves en medio de lo que la Policía describió como un "incidente activo", con informes de disparos y escenas de caos dentro del gigante complejo en Minnesota.

Las imágenes compartidas en las redes sociales, que no pudieron autenticarse de inmediato, mostraban a compradores aterrorizados corriendo por el centro comercial de Bloomington, que alberga más de 500 tiendas.

"El Mall of America está actualmente cerrado", tuiteó el centro comercial en su cuenta oficial, agregando que hubo un "incidente aislado".

"Por favor permanezcan en el lugar seguro más cercano hasta que se levante el bloqueo", indicó.

Un video publicado en Twitter muestra a una persona gritando mientras entra a una tienda Nike. Luego se escuchan varios disparos.

En otro video se ve a familias corriendo y empujando a sus hijos en cochecitos por el centro comercial mientras guardias de seguridad armados patrullan las instalaciones.

Se puede escuchar un mensaje en un altavoz que dice a los compradores: "Atención: aquellos que no se encuentran actualmente en un lugar seguro, busquen refugio de inmediato".

La policía de Bloomington dijo en Twitter que estaba "actualmente trabajando en un incidente activo dentro del Mall of America" y que "numerosos agentes están en la escena".

PA system still telling people to see shelter … people still walking in with no one stopping them #mallofamerica pic.twitter.com/BbSErFwaRu