Méndez: "Llevo casi año y medio haciéndole una oposición sana a Jaramillo"

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sostuvo un extenso diálogo con Gabriel Chemas Escandón, periodista de Caracol Radio, mediante el cual tocó, entre otros temas, su inconformidad con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, la molestia con una Liga femenina este semestre, la salida de Juan Sebastián Pedroza y la posibilidad de contratar un jugador más para este campeonato.

Marcha de Juan Sebastián Pedroza

"El jugador sigue perteneciendo a nosotros, se va por un año a préstamo. Él me lo solicitó, se acercó a mi oficina, djio que era parte de algo que estaba esperando, pues para asegurar un salario importante por este año y se fue con una opción de compra de millón y medio por el 80%, esperamos que le vaya muy bien al jugador y que Santa Fe se vea beneficiado por la opción de compra.

Nosotros no podemos truncarle su ambición de mejorar el salario. El aumento es muy importante para él y consideramos que no podíamos truncarle ese deseo. Es un joven de la casa que nos acompañó tantos años y es una oportundiad que le da la vida".

El inicio de Alfredo Arias

"Confío en el trabajo del técnico, creo que va a sacar el equipo adelante. Hasta ahora ha dirigido cuatro partidos, él no tuvo juegos amistosos yo creo que poco a poco va a ir acoplando. Esto no es como comienza sino como termina y nosotros creemos que el trabajo del profesor Arias va a ser muy importante".

¿Más fichajes?

"Nunca es tarde para nada, estamos hablando con el técnico, mirando unas cosas y trataremos de buscar algo que el técnico nos ha pedido... él nos ha solicitado en esa posición (volante) unos jugadores, vamos a analizar qué podría hacerse. No quiero crear falsas expectativas, lo que puede y debe saber la afición es que trataremos de darle al técnico lo que nos ha pedido".

¿Por qué no quería una Liga femenina para este semestre?

"Yo creo que es una actividad importante, yo creo que hay que hacer los torneos, pero como se lo dije al presidente de la Dimayor y se lo he comentado a todo el mundo, creo que hay que hacer Ligas serias, responsables y respetables, y no hacer torneos pequeños que no cumplan con los requisitos para hacer una Liga. Esperemos que enconomicamente se pueda seguir desarrollando esa actividad, Santa Fe ha sido una institución que generalmente ha hecho equipos importantes, creemos y pensamos que debe seguir haciéndolo, pero para jugar Ligas que estén bajo los presupuestos que uno determine al iniciar el año.

Yo no puedo salir a organizar un equipo para jugar mes y medio, dos meses, irresponsablemente hacer torneos, y salir y con equipos como América y Cali, que no han perdido su vigencia, que siguen trabajando. Yo no quiero ser el hazmerreir del fútbol femenino, creo que tenemos que ser competentes para poder disputar los torneos donde estamos participando".

Su relación con Fernando Jaramillo

"Santa Fe hace dos años, en cabeza mía, hizo campaña, trabajó y consiguió votos para que el doctor Fernando Jaramillo llegara a la Dimayor, después y hace más de un año y medio, y de frente, le he dicho al doctor Jaramillo que no comparto ni he compartido la forma en la que el ha estado y lleva casi año y medio, el mismo tiempo que él llega, de hacer una oposición sana, transparente y de frente, esa es la posición de Santa Fe y es lo que puedo decir en torno a ello. Yo no he tomado partido ni para una ni para otra cosa, se lo he manifestado que no he estado de acuerdo con unas decisiones que él toma en el seno de la Dimayor.

He hablado personalmente con él, lo que he estado inconforme se lo he dicho a él, no necesito decirlo públicamente".

El apoyo de los hinchas

"Más adelantico vamos a lograr equilibrio en la hinchada, en la medida que el equpo vaya mejorar su juego y su posición. Pedirle a la gente que hoy nos acompañe va a ser difícil, hay campañas hasta para que me vaya, me han pedido la renuncia. Desafortunadamente para mucchos de ellos los socios confían en mi trabajo y respetan mi trabajo. Seguiremos trabajando para que el equipo salga adelante, hemos ido mejorando en la parte administrativa y económica y creemos que vamos a lograr una tarea muy similar a la que se hizo hace muchos años, en la que también se recibió al equipo en difícil situación, se sacó adelante y después se sacó el producto de los títulos en cabeza de algunos antecesores".