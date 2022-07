EE.UU. se acerca a 3.000 casos de viruela del mono, entre ellos 2 menores

Estados Unidos reporta casi 3.000 casos de la viruela del mono, entre ellos dos menores de edad. Tras el brote, la Casa Blanca considera tomar medidas más agresivas para contener los contagios.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, existe una conversación en la Casa Blanca sobre la posibilidad de declarar el brote de viruela del mono como una emergencia sanitaria en el país para mejorar la respuesta del gobierno al virus. Esta información se conoce después de que la OMS declarara la emergencia internacional por la viruela de símica.

Ashish Jha, el coordinador de la respuesta del coronavirus de la Casa Blanca, afirmó que "la viruela del mono puede ser contenida, vamos a aumentarán las pruebas y estaremos liberando 1,6 millones de vacunas en los próximos días".

Entre los contagios se destacan dos menores de edad, las autoridades sanitarias investigan estos casos pediátricos mientras advierten de nuevas formas de contagios del virus. Según funcionarios de salud, alrededor del 99 % de los casos involucran a hombres que tienen sexo con hombres; y la edad promedio de los pacientes es de 36 años.

Jennifer McQuiston, subdirectora de patógenos y patologías de alta consecuencia de los Centros para el Control de Enfermedades CDC, dijo que las infecciones de personas que no forman parte de la comunidad LGBTQ no son sorprendentes. “Si bien este brote se está propagando en una red social en particular en este momento, creo que hemos enviado un mensaje desde el principio de que podría haber casos que ocurran fuera de esas redes”, dijo McQuiston. “Tenemos que estar atentos y listos para responder”.

El estado de Nueva York lidera con la mayor cifra de contagiados, 900 casos reportados, seguido de California con más de 350, Illinois con 238, Distrito de Columbia con 110 y Texas con 107 contagios.