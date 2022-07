¿Cuándo será el próximo eclipse de la ‘Luna de sangre’ en Colombia?

El eclipse de la Luna de sangre se da cuando la Tierra se interpone en medio del sol y la luna. El tono rojizo característico de la Luna se da por la dispersión de los rayos solares que se refractan en la atmósfera terrestre.

El próximo eclipse tendrá lugar en la madrugada del 8 de noviembre, comenzará a las 3:00 a.m. y tendrá su punto más alto a las 4:00 a.m. llegará a su fin a las 6:40 a.m. El evento podrá ser visto en los países de Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y Norteamérica.

Otro fenómeno se dará el 25 de octubre y se trata de un eclipse parcial de Sol, este ocurre cuando la luna se posa sobre el sol pero no lo cubre totalmente. Sin embargo, este fenómeno sólo podrá verse en Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, la India y el oeste de China.