ONU preocupada por situación de DD.HH. en Perú y China

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró preocupada por el crecimiento sistemático de, según ella, una agenda anti derechos en el Perú.

Luego de su visita al país suramericano, con consternación aseguró que Perú vive un ambiente de polarización política que en últimas incide en esferas como la economía, migración, hasta derechos humanos.

“La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes, que los movimientos anti derechos están ganando terreno; me preocupa el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros. La discriminación y la violencia pueden exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que celebrarán en octubre”, aseguró Bachelet.

Por otro lado negó que un informe sobre la situación de Derechos Humanos en China, no vaya a salir a la luz, por lo que aseguró que dicho documentó se expondrá, antes que deje su cargo en el próximo mes de agosto.

“No hay carta de las autoridades chinas; la verdad es que hay una carta de países. Así como hay cartas de países que me piden publicar, hay cartas de países que me piden no publicar, eso es algo que es normal, pero al respecto yo puedo decir que nosotros seguimos trabajando en la oficina para actualizar el informe”, recalcó.

En los últimos meses, cuando justamente Bachelet llegó de China en mayo, varios organismos internacionales han sustentado que Pekín, estaría procurando presionar a la diplomática chilena para que archive un informe de la ONU que relataría violaciones de derechos humanos hacia la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang.