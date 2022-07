Yoreli Rincón: "Por salud he visto muy poco de la Copa América"

Yoreli Rincón, una de las principales referentes del fútbol femenino en Colombia, dialogó con El Carrusel Caracol, donde comentó que ha optado por no seguir la Copa América femenina, debido al veto que sufre en el equipo desde hace ya tres años y el dolor que le genera no estar en el torneo.

Yoreli reconoció que ha visto muy poco de la Selección Colombia en el certamen continental: "de la Copa América he visto 20 minutos, ni siquiera vi la tarjeta que me estás diciendo. Por salud he visto muy poco de la Copa América".

Al respecto añadió: "si tú eres quien está vetada y todavía te duele, claramente te curas en salud, no te vas a poner a meter el dedo en la llaga. Yo por salud ni siquiera he intentando. De hecho aquí (Italia) empezamos apenas ahorita y yo puse vuelo de retorno a Italia lo más pronto posible después de que comenzara la Copa".

Yoreli reconoció que estar en el país es algo que le ha generado dolor por no estar en la Selección. "Antes se me hacía muchísimo más fácil, cuando estás lejos, ya van tres años de estar vetada, pero estando yo misma en Colombia son más fuertes los sentimientos".

Y reconoció que nunca tuvo esperanza de ser convocada. "Jamás, yo estoy clara en que yo, no solo yo, tal vez se me quedé Natalia Gaitán e Isabella (Echeverri), esa puerta está cerrada".

De la Copa América

Pese a no seguir el torneo, la hoy jugadora del Sampdoria de Italia dio algunos conceptos del certamen.

"Hay que ser claros que el grupo de Colombia es muy fácil, sobre la carta, demasiado fácil, pasan dos, prácticamente antes de jugarse se veía en la carta que Colombia iba a estar clasificado, pasan dos de cada grupo y prácticamente solo pasando el grupo ya estás en el Mundial. La clasificación no era así anteriormente, la han cambiado mucho y ya está más asequible", comentó.

La volante reconoció la superioridad de Brasil: "puede que el día que jueguen con Brasil lleguen dos veces y las metan, pero si nos referimos a mérito, lo que ha hecho Brasil con el fútbol femenino es mucho mejor que lo que ha hecho Colombia... es la selección más avanzada de toda Sudamérica".

¿Qué viene para ella?

"Ahorita estamos en pretemporada, estamos concentradas, tenemos 15 días de pretemporada y ya comenzamos el 26 de agosto, tenemos el primer partido", dijo.

¿Volverá al fútbol colombiano?

"Yo siempre he tenido acercamientos con el Junior, a mí todos los años me han llamado, este año tuve muchas conversaciones, con Santa Fe, Cortuluá, inclusive, Llaneros. A mí la verdad, como siempre lo he dicho, me gustaría muchísimo volver a Junior", concluyó sobre un posible regreso al país.