China y Uruguay inician proceso para firmar un TLC el próximo año

El Gobierno de Uruguay confirmó que iniciará en las próximas semanas, las respectivas conversaciones con su par de China, para sellar un Tratado de Libre Comercio.

Así lo confirmó el mismo presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien sostuvo que fueron 11 meses de constante análisis para llegar a un acuerdo de factibilidad. “Lo comenzando en septiembre del 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China, ha concluido. Y con satisfacción podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países, ahora sí, empezar formalmente las negociaciones para un Tratados de Libre Comercio”, enfatizó el mandatario uruguayo.

Según el Ejecutivo del Uruguay, este es un paso más para abrirse al mundo, y que a pesar de ser una nación pequeña, el comercio no tiene fronteras ni limitaciones. Pero este comienzo de negociaciones no fue fácil, puesto que el Mercado Común del Sur (Mercosur) no veía con bueno ojos que los países del bloque realizaran acuerdos con otras naciones fuera de sus fronteras.

Con esto Uruguay se convertirá en el quinto país de América Latina en entablar formalmente un acuerdo comercial con China. Han firmado Chile, Costa Rica y Perú; en el caso con México, no hay firma ni tratado como tal, pero sí una política de exportación e importación manufacturera que China quiere formalizar.