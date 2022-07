Falcao García en entrevista exclusiva con Caracol Radio

Falcao habló en exclusiva con El VBar de Caracol Radio. El delantero samario se refirió, entre tanto, al tema de los descansos en la Liga Colombiana tras las críticas del entrenador del Tolima, Hernán Torres.

Por su parte, diferenció el fútbol sudamericano del europeo y las posibilidades de que en el Mundial un equipo latino haga un buen papel. A su vez, habló de los futuros de James Rodríguez y David Ospina, así como resaltó la importancia de que los exjugadores se acerquen a la organización de la Liga y la planificación de las selecciones.

Vacaciones y descanso en familia

“Fueron unas vacaciones bastante largas, muy buenas, para el jugador de fútbol es muy importante ese tiempo de sacar las cargas, de desconectar, de llenarse de fuerza para las pretemporadas y temporadas que son fuertes, muchos partidos y es fundamental poder tener ese espacio”.

“En este caso con los niños tratamos de aprovecharlos y llevarlos a los lugares que les gustan y también de vivir momentos inolvidables. Estamos muy agradecidos con Dios por estas vacaciones que nos han enriquecido muchísimo como familia”.

Hernán Torres y el descanso necesario. Y la parte mental del jugador

“Yo estoy de acuerdo con Hernán. Me parece que está en lo cierto. La gente a veces piensa que el jugador de fútbol sale a entrenar una vez al día y va a jugar el partido, pero no, no es así, está es una carerra que requiere muchísimo trabajo. El fútbol es muy atlético. Los futbolistas cada vez necesitan preparase mejor en todos los aspectos”.

“No sé si por ley, los jugadores deben tener una cierta cantidad de tiempo de vacaciones y yo veo que en Colombia es muy difícil, es muy difícil para el futbolista que es campeón empezar a la semana a entrenar porque ya tiene que competir, al final no te desconectas, los rendimientos si queremos que sean buenos a nivel internacional el jugador termina arrastrando esto que no le permite dar un buen rendimiento. El descanso es muy importante y si creo que muchas personas piensan que no hacemos nada, pero esta es una carrera donde se necesita mucha dedicación y esfuerzo. Al igual que todos se requiere de un descanso y desconexión”.

El descanso que sí se da en Europa a los jugadores

“Yo creo que la asociación de jugadores en Europa es muy escuchada y las ligas la tienen muy en cuenta para que este tiempo de vacaciones lo puedan tener los jugadores según lo acordado. Acá en Europa se juega mucho, porque hay competencias entre semana y el fin de semana, pero cuando finalizan los torneos se le da un tiempo muy prudente al jugador. Nosotros tuvimos casi 49 días de vacaciones, una cosa que personalmente nunca la había tenido, pero coincidían varios factores: terminamos antes, no tuvimos preclasificación a competencias UEFA y los entrenadores comprenden que es necesario este tipo de tiempo para que el jugador en la temporada esté al máximo, pueda rendir, no arrastre lesiones y pueda estar enfocado durante el año”.

“En este aspecto son bastante comprensibles aquí. Nuestro entrenador lo ha visto así y ha sabido que nosotros tuvimos un desgaste muy grande también con la Copa del Rey y consideró que debíamos descansar ese tiempo”.

Mbappé y las diferencias de nivel entre el fútbol sudamericano y europeo

“Hay obviamente tecnologías, avances, metodologías de trabajo que son diferentes y que tienen las herramientas para preparase y estar en mejores condiciones, pero en Sudamérica es muy competitivo, muy difícil, porque tienes diferentes temperaturas, alturas, los campos no son los mejores, las exigencias obligan que los planteamientos tácticos no sean de atacar porque está en juego el puesto del entrenador. No somos mucho de procesos, son otras presiones y exigencias, pero creo que el fútbol sudamericano es muy competitivo, tiene mucha calidad”.

“En definitiva, acá hay muchísimas herramientas que no se tienen en Sudamérica, quizás en Colombia, pero en Brasil sí las tienen, tienen porque cuando jugamos la Copa América vistamos complejos deportivos de los clubes y eran impresionantes. En Argentina cada club tiene su complejo deportivo y en Colombia muchas veces nos falta eso. Tenemos que crecer como país, no es por criticar, pero sí debemos sumar y tratar de ayudar para que nuestro fútbol siga creciendo”.

Un Mundial con un campeón sudamericano

“Brasil, la capacidad de sus jugadores es muy grande, Argentina también. Me ha impresionado mucho el trabajo táctico de Argentina que es un trabajo quizás muy europeo, automatizado, sistematizado, los movimientos, y eso los puede llevar a competir de igual a igual con las selecciones europeas. Después, ambas selecciones tienen talento, están muy parejas y creo que van a competir y luchar por el campeonato”.

Néstor Lorenzo, nuevo DT de Colombia

“Me parece que es una decisión coherente en el sentido de que estuvo en el proceso de la selección durante 8 años, conoce a muchos futbolistas, algunos cuando estaban iniciando su proceso, conoce el fútbol colombiano y es un gran ser humano que seguramente va a ayudar, a aportar, conoce el ADN del fútbol colombiano y nuestras falencias. Creo que puede ayudarnos a que la selección consiga los objetivos, ojalá que le vaya muy bien y a todo su cuerpo técnico. Hay jugadores que se están consolidando en Europa y el tema ya es que como equipo todos estén en buen nivel para cuando se necesite”.

Jugadores en ligas top, pero no en equipos top. ¿No se parece mucho a aquel momento de ellos en 2010 a 2012?

“Sí, sí, a veces las comparaciones son difíciles, pero están llegando jugadores a Europa que están teniendo éxito. El caso de Rafael (Borré), yo creo que si sigue en esta evolución puede estar rápidamente en un grande de Europa”.

“A veces comparar el muy difícil, el nivel de los jugadores quizás en todas las líneas no es igual. Al final el fútbol son momentos, creo que necesitamos conseguir un equipo, darle confianza, que vaya creciendo y agregarle lo que quiere el entrenador y seguramente que Colombia con su capacidad y talento, si le agregas ambición, deseo y demás, tenemos que luchar por estar en el próximo mundial”.

El deseo de que James siga en la Selección

“Cada caso es diferente, los momentos de los jugadores son complejos, a veces uno quiere estar en un lugar, pero las puertas no se abren o no se dan las cosas. Son muchos factores que el jugador tienen que tener en cuenta. Creo que James le ha dado mucho al fútbol colombiano, es quizás el de más talento que ha tenido Colombia y hay que dejarlo que él tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida, obviamente por mí quiero que esté en la selección, que esté quizás en Europa, pero es la carrera de cada uno, él ha hecho muchísimo y ojalá que sea lo mejor para él”.

El futuro de Ospina en Arabia

“No creo que salga del radar de la selección. Hoy el fútbol es más universal, quizás en Arabia no tiene la misma competencia que puede tener en Italia, pero son decisiones entendibles. David tiene 34 años, la carrera del futbolista no es larga y me parece que está en una edad ideal donde puede tomar este tipo de decisiones. Después no creo que quede fuera del radar de la selección, puede seguir compitiendo y dándole a la selección lo mejor de él y rindiendo, porque lo ha hecho en Italia muchas veces. Cuando no ha jugado, ha venido a la selección y ha rendido y nos ha ayudado muchísimo. También va a depender de él”.

Encarando la próxima temporada

“Sí, es diferente. De todas maneras, trato de exigirme al máximo para estar bien, de lograr ganarme un puesto en el equipo y darle al equipo lo que necesita de mí que son goles. Sé que el fútbol español ha evolucionado mucho, que se necesita quizás más de lo que se necesitaba hace 10 años y por eso requiere más compromiso, cuidado y esfuerzo de mi parte, pero tengo ganas de seguir compitiendo, de seguir luchando e ilusionado con el Rayo. Tenemos una plantilla con buenos jugadores, que tienen mucha hambre y si seguimos en el camino de la temporada pasada podremos hacer algo interesante”.

Trabajar por el fútbol colombiano

"Soy partidario que los jugadores y exjugadores tienen que estar cerca de la organización de liga y selecciones, algo parecido a lo que ha realizado Argentina y que le dio un salto de calidad que la llevó a tener éxito rápidamente ganando la Copa América. Me lo he planteado, pero tiene que ver con el lugar donde vaya a vivir. Me gustaría aportar desde algún lugar para que el fútbol colombiano siga creciendo, poder darle algo de mi experiencia en Europa”.

“Estoy convencido de que es necesario que los jugadores se acerquen a la liga y la selección, que sean escuchados, y entre todos, dirigentes y exjugadores, hacer mejor a nuestro fútbol. Se necesita una Primera C para que sea más competitivo y los clubes no se relajen tanto, para que no se pierdan tantos jugadores en el camino. Son puntos que se necesitan para que nuestro fútbol siga creciendo. Eso hace más profesional al jugador y a los clubes, lo hace más competitivo. Vamos a ver qué pasa una vez que termine mi carrera".

¿Va a ser con su hijo como su papá fue con él y su carrera?

"Me emocioné (llanto). Todos los valores que mi papá me enseñó sobre el deporte y la vida trato de aplicarlos. Estuvo muy pendiente de mí, tuve la fortuna y la bendición de tener esa enseñanza y ética profesional en mi casa. Sobre todo me transmitió la pasión y el respeto por el deporte que practico. Cuando veo a mi hijo me ilusiona, vamos a ver".