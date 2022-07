¿En qué va la discusión sobre la Presidencia de la Cámara?

Por estos días avanzan las reuniones de los compromisarios de los partidos para definir la conformación de las mesas directivas, si bien en Senado se da como un hecho la elección de Roy Barreras, en el caso de la Cámara aún no es claro quién ocuparía ese puesto.

Hasta el momento se ha conocido la intención de David Racero (Pacto Histórico), Katherine Miranda ( Alianza Verde) y al menos 5 integrantes del Partido Liberal.

La más reciente movida es el bloque parlamentario que armó el Partido de la U, Cambio Radical y el Mira. Ese bloque, según el senador José David Name, apoyará al candidato que postule el Partido Liberal.

“Nosotros creemos que debe haber un equilibrio al interior del Congreso. Si el Pacto Histórico inicia en Senado, debería iniciar en Cámara el Partido Liberal y estamos dispuestos a apoyar al Partido Liberal para que tengan la presidencia de la Cámara en el primer año”, indicó.

Name agregó que “el Pactó Histórico no va a tener presidencia de Senado y presidencia de Cámara el mismo año. No tienen los votos necesarios para elegirse solos, entonces esto tiene que ser de acuerdos y para que exista un equilibrio, tiene que ser un partido diferente en Cámara y el partido que tiene más curules en Cámara es el partido Liberal”.

La puja por la presidencia de esa corporación seguirá durante estos días y se definiría en el marco de las reuniones de los compromisarios.