Van 49 masacres en Colombia en el 2022: Director Indepaz

El pueblo Awá denunció y rechazó el asesinato de tres compañeros de su resguardo Awá Inda Sabaleta, jurisdicción del municipio de Tumaco. Según la ‘Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá’, las víctimas, entre los que se encontraba el gobernador suplente del Resguardo, Juan Orlando Moreano, estaban en una reunión interna y, cuando se disponían a retornar a sus hogares, actores de grupos armados ilegales les dispararon. Además, algunas personas que los acompañaban se encuentran heridas en estado de gravedad.



“Este año se han presentado 49 masacres, si contabilizamos el asesinato del gobernador, hoy ya son 96 líderes asesinados. Estamos teniendo una alta frecuencia de masacres como la que se dio en el año 2012. La JEP ha hablado de más de 4.000 masacres entre los años 1985 y 2018, es una práctica de control territorial. Estamos ante un fenómeno que da los coletazos de una guerra de 60 años que el pueblo colombiano está buscando eliminar. Esto no puede seguir, llegó la hora de superar la página del horror” Afirmó Camilo González, Director de Indepaz.



A raíz de las violaciones de derechos humanos contra el pueblo Awá UNIPA, la comunidad indígena declaró la reactivación de la Minga Humanitaria por la vida y la dignidad del pueblo Awá, ante esto el Director de Indepaz enfatizó en qué “la minga es una situación de alerta donde todas las comunidades se ponen al servicio por esta ola de asesinatos. Es un llamado a la solidaridad y también a la acción de la autoridad para que se garantice la vida y la seguridad de la gente. Es un hecho social, es un hecho político, pero también de autoprotección, es una práctica que da sus resultados. Durante la pandemia fue un hecho, la presencia de la Minga llegó a impactar las violencias en sus territorios. Se redujo en un 40% la violencia contra las comunidades indígenas gracias a las Mingas. A las comunidades no se les puede dejar solas”.



Finalmente, frente a los retos que afrontará el presidente electo Gustavo Petro, Camilo González opinó que “hay una respuesta de un diálogo jurídico de nuevo tipo frente al problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos. Hay que darle la mano a los indígenas para apoyar sus iniciativas propias de producción y, que al mismo tiempo, la fuerza pública cumpla su papel constitucional que desarrolle esa conversación para que se logre la desmantelación de grupos por la vía de la subordinación de la justicia. Además, concretar la política de paz integral, pero sobre todo un diálogo nacional con un espíritu de no violencia y eso puede ayudar a terminar con la violencia para las comunidades indígenas”.