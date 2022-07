¿No aparece Loki? Director de Thor: Love and Thunder aclaró esta duda

Thor: Love and Thunder es la próximo película basada en el famoso personaje personaje de Marvel Comics, que tendrá lugar después de los acontecimiento de Vengadores: Endgame (2019), donde se libró una batalla épica contra el malvado Thanos.

Así las cosas, en esta nueva aventura, el Dios del Truno deberá encontrar un nuevo propósito a su vida y hallar la paz interior que, por tanto tiempo, le ha sido arrebatada. Sin embargo, esto no durará mucho, ya que tendrá que reclutar a Valkyria y Korg para enfrentar a una nueva amenaza: Gorr, el carnicero de dioses.

Otro de los personajes que regresa es su exnovia, Jane Foster, que será la encargada de empuñar el famoso martillo Mjolnir con su nueva identidad 'Mighty Thor'.

Sin embargo, existe una inquietud entre los seguidores del personaje y es si Loki, el medio de Thor, aparece en la cinta. Sobre el caso habló el director Taika Waititi y Chris Hemsworth en una entrevista:

"No quería participar. Los odio a todos y en especial a mí, eso es todo. Quiero decir, ¿cuántas veces podemos matarlo?", comentó el actor, haciendo referencia a la manera en que esta versión de Loki murió en manos de Thanos en Vengadores: Infinity War.

El director Taika Waititi intervino y añadió:



"Él está muerto, no él, sino el personaje de Loki. No no, sólo está muerto para nosotros", reiteró.

Finalmente la cinta llegará a las salas de cine de Colombia el próximo 7 de julio y se sumará a otros proyectos exitosos de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel, como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.