Asamblea Nacional no destituye a Lasso en Ecuador

La Asamblea Nacional de Ecuador revivió el debate sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso, luego de las masivas protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), quienes rechazan las políticas económicas del Gobierno.

A las 9:20pm hora colombiana, inició la votación en la Asamblea Nacional de Ecuador para saber si se destituía o no al presidente Guillermo Lasso. Con 81 votos a favor, 42 en contra, 14 abstenciones, el Pleno del Legislativo ecuatoriano no destituye al presidente Lasso.

La votación tiene su importancia por la inestabilidad histórica que Ecuador ha tenido en su Ejecutivo, desde la Presidencia de Abdalá Bucaram en 1996. Desde ese periodo hasta enero de 2007 cuando llegó Correa al poder, Ecuador tuvo 7 presidentes en 11 años.

Por estos días de movilizaciones en las calles ecuatorianas, también se habló del concepto “muerte cruzada”, que es el poder que da la Constitución a través de su artículo 148, donde el presidente puede disolver la Asamblea o viceversa, es decir, que el Legislativo convoca para que se destituya al mandatario de turno.