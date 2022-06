Este episodio del podcast de Yo debería ser flaca, Camila Serna conversa con Ana Constaín, psicóloga Gestalt, sobre el mundo que se gesta cuando derribamos viejas creencias.

A nivel personal y colectivo, todo está cambiando, se caen viejas estructuras que sostenían nuestra comprensión de la vida. Esta es una charla profunda y reveladora que puede ayudarte a encontrar una luz para atravesar los procesos de cambio.

Sin arribar a certezas o conclusiones definitivas, en esta charla hablamos sobre vivir distinto, abandonar mandatos que pesan, descansar en las preguntas. Saliendo de la pandemia, muchos sentimos que el mundo del pasado no representa el sentir del corazón. No nos funcionan las plantillas en las que quisimos encajar, no solamente en relación al cuerpo, también con respecto a cómo vivir, criar, trabajar.

Para descargar este episodio, clic aquí.