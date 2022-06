Pareja de lesbianas tienen la sospecha de ser hermanas, ¿deberían terminar?

Las redes sociales no dejan de sorprender con sus historias, esta vez la protagonista es una pareja de mujeres lesbianas, Carley Gonschior y Mercedes Stewart, quienes afirman que hay una gran posibilidad de ser medio hermanas, el problema no termina ahí, ya que son una afamada pareja en la plataforma de OnlyFans (OF) en la cual dejan contenido explicito de las dos. .

"Si nos enteramos que somos parientes ¿estaría mal seguir juntas?”, escribieron en sus redes sociales. La pareja lleva más de dos años de ser novias.

Algunos ciberusuarios creen que se trata de una treta de las dos mujeres para atraer más personas a su perfil de OnlyFans y - por el morbo- pagar por su contenido explícito.

Las mujeres se sometieron a una prueba de ADN para salir de las dudas, pero - a pesar de ello- no han revelado el resultado del examen médico, por lo que toma más fuerza la hipótesis que habla que todo el asunto es un tema publicitario.

"Eso podría explicar por qué ustedes dos parecen hermanas", "cuando las vi por primera vez, pensé que eran hermanas", "siempre he dicho que se parecen", "hazte el test de inmediato", son algunos de los comentarios en la publicación.

Este es el video de Carley Gonschior y Mercedes Stewart en el cual demuestran sus dudas sobre qué hacer si resultan ser medio hermanas: