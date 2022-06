(Video) "Petro no es rencoroso": Yina Calderón le dice a Marbelle que no se tiene ir

La influenciadora colombiana Yina Calderón recientemente habló sobre la salida del país de la cantante de música popular Marbelle, tras las victoria de Gustavo Petro en los comicios presidenciales del pasado 19 de junio; la influencer le dijo a la artista que no tenía porque irse de Colombia, pues el presidente electo no es un hombre rencoroso.

Todo empezó en medio de la campaña presidencial, donde la cantante Marbelle aseguró que si ganaba Petro las presidenciales se iba del país, pues tras ganar en segunda vuelta el candidato de izquierda, quienes no comulgan con las declaraciones políticas de la artista le preguntaron constantemente que cuándo se iba del país.

Le puede interesar:

La mujer afirmó que s e iba cuando ella quisiera; incluso se habla que la artista se iría para México, donde gobierna otro partido de izquierda (el de Andrés Manuel López Obrador).

Pero recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Yina Calderón le dijo a Marbelle que no tenía que irse del país; este fue el mensaje que le dejó a la reina de la "tecnocarrilera":

"@Marbelle30 no tiene porque marchar a otro país este es su país,@petrogustavo no es un hombre rencoroso lo que si debemos aprender es a no menospreciar porque nunca sabemos cuando la vida nos puede callar la boca ! hoy es nuestra vicepresidenta @FranciaMarquezM", escribió Calderón.