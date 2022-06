Juan Cruz Real: "La gente en Barranquilla aprueba nuestra gestión"

El entrenador del Junior de Barranquilla, Juan Cruz Real, habló con el Carrusel Caracol luego de finalizar el semestre de competencias en el que su equipo luchó hasta el último partido por llegar a la final de la Liga Colombiana para disputar el título.

Respecto a lo que hizo al mando del equipo durante este campeonato, resaltó la identidad de juego y que su gestión ha sido aprobada por gran parte de la gente en la ciudad.

"Hay tristeza por no llegar a la final, pero con la tranquilidad que estuvimos hasta el final luchando por eso, en el tiempo que llevamos en el club, el equipo mostró identidad de juego. La gente acá en Barranquilla aprueba nuestra gestión, la gente está dolida con no llegar a la final, pero no quiere decir que se desapruebe nuestra gestión. La gente reconoce el trabajo que se ha hecho. Estamos agradecidos con la continuidad que nos han dado y poder corregir las cosas que no se han hecho bien", comentó.

"Me genera orgullo que me hayan ratificado. Se han dicho cosas que no son verdad. La gestión del cuerpo técnico la gente no la desaprueba. No me gustan cuando se dicen cosas que no son", agregó.

Por su parte, mencionó el tema del favoritismo de los equipos cuando se hace una inversión importante.

"Uno para analizar un proceso hay que ver muchas cosas, independientemente de la inversión de los clubes, siempre se preparan bien. Junior es un equipo que invierte, como lo ha hecho Nacional y Tolima. El tener nombres importantes da la posibilidad de tener materia prima, pero hay que armar un equipo. Cuando uno habla de favoritismo habla de todo un poco, de jugadores, de tiempo de trabajo, es algo que se va mostrando según lo que vaya mostrando el equipo", destacó.

"Los equipos grandes necesitan resultados. Yo me siento agradecido porque al final los que hacen la valoración del proceso, entendieron que las cosas se han hecho bien, porque si no, no lo demostraría la continuidad y la aprobación no tiene que ver con un conformismo de los resultados", añadió al respecto.

Finalmente, se refirió al equipo que se vio contra Atlético Nacional y lo que se debe mejorar de cara al siguiente campeonato.

"Hay que mirar el resultado final, que queríamos llegar a la final y ganarla y lo otro e en cuanto a rendimiento, el equipo ha mostrado una idea clara de juego o la ido ganando, pero hay que ajustar cosas. Lo que me interesa es que Junior sea protagonista, hay que mejorar nuestra presentación de visitante, pero en líneas generales ha ido mejorando. Connacional se hizo un buen partido, al menos hasta que estuvo normal el campo de juego, se pagaron las equivocaciones y sin dejar de lado el mérito a Nacional", concluyó.