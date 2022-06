Roberto Carlos: "Colombia tiene grandes jugadores, pero le falta creérselo"

Roberto Carlos, leyenda del fútbol mundial y brasileño, se refirió a la Selección Colombia y su eliminación del Mundial de Qatar. El campeón del mundo en Corea y Japón 2002 se refirió al que él considera es el principal problema del combinado nacional.

"Yo siempre digo que Colombia y México son selecciones que tienen grandísimos jugadores y excelentes entrenadores, lo que falta de verdad es creérselo un poco más, hay que creer, hay que unirse cada vez más, porque el fútbol no se hace solo con uno o dos jugadores", comentó el hoy embajador del Real Madrid en dialogó con La W Radio.

"Si mejoras esa mentalidad ganadora que tienen y crecen como equipo, seguro que dentro de poco verás, no digo que estén jugando mal, algo malo ha pasado que yo no he estado ahí para comentar. He visto partidos de Colombia, he visto grandes jugadores y grandísimas victorias, el problema es que si pierden partidos, automáticamente se buscan culpables, es momento de unirse más, porque Colombia tiene una grandísima Selección y prepararse un poco mejor para el próximo Mundial", concluyó al respecto.

Brasil

Sobre si su selección debe ganar el Mundial de Qatar, comentó: "decir que es obligación es poner demasiada presión sobre los jugadores. Brasil ha hecho una grandísima Eliminatoria y tenemos grandísimos jugadores, yo espero que Brasil pueda ganar, porque ya es hora".

Y recordó del título ganado en 2002, el último para Sudamérica: "hemos dejado el listón muy alto y no es fácil comparar la selección de mi época con la de los últimos años... Es muy fácil, antes los europeos imitaban a los sudamericanos a jugar al fútbol, cuando nosotros hemos pensado que tenemos que jugar como los europeos, ahí ha estado el problema, tenemos que mantener nuestra identidad".

El favorito para el Mundial

"En el fútbol moderno no hay una selección que esté jugando mejor que la otra, yo pienso Brasil y Argentina en este momento son las selecciones que tienen un estilo y una idea de juego".

Su opinión del Balón de Oro y una anécdota

"En 2002, yo hasta antes del partido contra Alemania era el mejor jugador del mundo y Roni metió dos goles en la final y terminó llevándose el Balón de Oro. El año pasado, si la Revista France Football ha decidido dar a Messi no hay ningún problema, lo más importante es ahora, Benzema ha hecho una grandísima temporada y esperamos que consiga el Balón de Oro porque ha hecho una gran temporada".

Real Madrid y su futuro

"Real Madrid es un club único, por eso es considerado el mejor equipo del mundo. Yo siempre digo que cuando se hace una planificación al principio con el técnico y el presidente todo es más fácil. Trabajar y jugar en el Real Madrid para nosotros es motivo de muchísimo orgullo".

"Eso de ser embajador me gusta mucho, esta representando al club me gusta mucho, estoy terminando mi curso de entrenador y miraré en unos años si puedo volver a entrenar, estoy preparándome mejor para volver a entrenar".

De Mbappé

"La cultura del Real Madrid es no hablar de jugadores que tienen contrato con otros clubes, él ha decidido quedarse en el PSG, mucha suerte".