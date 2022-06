Gamero y las posiciones a reforzar: "Lo primordial son dos delanteros"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló sobre las posiciones que precisa reforzar el equipo de cara al segundo semestre del año. El samario aseguró que lo primordial es buscar dos delanteros, de los cuales ya contrataron uno.

"Nosotros hoy necesitamos goleadores, contratamos a uno que metió 11 goles, fue goleador en la Liga antes de los cuadrangulares y es Luis Carlos (Ruíz) y ahí está contratado, si tenemos la posibilidad vemos que podemos traer otro, porque vamos a traer otro, ¿Quién?, no sabemos", comentó Gamero en diálogo con César Augusto Londoño en Fútbol Hoy.

Al ser interrogado por Dayro Moreno, comentó: "Dayro es goleador, no es un secreto que mete goles, entonces las posibilidades son jugadores que están en otros equipos, son jugadores que hoy tienen compromisos, pero un goleador no lo puede despreciar nadie".

El estratega enfatizó que busca un jugador similar a Ruíz, llegado procedente del Cortuluá. "Delanteros por fuera no buscamos, el delantero por fuera se aísla del arco. Nosotros lo que tenemos que buscar es jugadores que sepan asociarse y si tienen que jugar dos, porque los dos saben asociarse, pues jugarán los dos. Los extremos son diferentes a los delanteros por fuera, ya tenemos ese modelo y vamos a buscar eso. Ruíz es un jugador que pivotea y que llega, vamos a buscar uno similar, cuando tenga que jugar uno y salir por el otro o cuando tengan que jugar los dos".

Prioidades

Alberto Gamero explicó que tanto él como los directivos son conscientes de cuáles son las posiciones que urge reforzar: "hemos hablado con los directivos y hemos estado conscientes de lo que se puede necesitar, primordial, son dos delanteros, que nos ayuden a hacer gol y de ahí pa'atrás vamos mirando".

"Román sale, si Román sale tendríamos que traer un lateral derecho, porque tenemos a (Elvis) Perlaza y (Ricardo) Rosales, pero a veces Perlaza me puede hacer por el lugar izquierdo", agregó.

Al respecto añadió: "centrales tenemos que mirar, ya he hablado con los directivos, Juan Pablo Vargas va a ir al Mundial y nosotros, Dios mediante, con el favor de Dios, nosotros estamos pensando en ir a la final el otro semestre y él no va a poder ir a la final, todo eso hay que mirarlo, de aquí a noviembre yo creo que él va a estar en el Mundial".

"Todas esas posibilidades la estamos mirando, pero yo creo que no podemos equivocarnos en traer, tenemos que traer jugadores que nos marquen la diferencia aquí", concluyó al respecto.

Traer por traer

"Yo no voy a traer jugadores por traer, yo quiero jugadores que vengan a hacer diferencia aquí, a mí me parece que Juan Pablo Vargas hizo una diferencia muy grande, hoy trajimos a Montero. Los últimos partidos de Cuenú me fascinó, trajimos a Larry Vásquez, un jugador que me ha rendido", comentó sobre los jugadores que le han recomendado.

Alberto Gamero reveló que para este semestre le ofrecieron al argentino Agustín Vuletich y explicó por qué lo rechazó: "a veces nosotros decimos, acertamos o no acertamos, nadie tiene la verdad. A mí me ofrecieron a Vuletich, no es un jugador para el modelo mío y mire que hoy Vueltich no jugó con el Deportivo Cali y el Cali está desesperado qué va a hacer con él y así me ofrecieron varios".