El ciudadano no es una mercancía electoral: abogado que entuteló candidatos

Al resolver una tutela, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro realicen un debate obligatorio en un término de 48 horas, es decir, a más tardar este jueves 16 de junio.

El abogado Mauricio Urquijo, uno de los tutelantes, explicó a Caracol Radio que, sobre los derechos de los candidatos, prevalecen los derechos de la ciudadanía en general que busca elegir al presidente de la República.

“Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y cuando se incumplen los deberes son los jueces los que imponen vía judicial con condición de obligatoriedad (…) el derecho es coercitivo, es decir, que se puede hacer cumplir por la fuerza en contra de la voluntad del destinatario, por lo tanto, si un candidato dice que no, por la fuerza del derecho se le hace cumplir y si no cumple estaría incurriendo, aparte de un posible desacato, en un posible delito de fraude a resolución judicial”, dijo.

Considera que la ciudadanía no es un simple espectador del certamen electoral y los candidatos están obligados a dar información acerca de su programa de gobierno.

“Eso genera un sentimiento de maltrato al ciudadano, porque al ciudadano no se le puede tratar como una mercancía electoral, como un objeto de una estrategia y la democracia aparte de darnos derechos también impone deberes y los que son candidatos no son personas comunes y corrientes, ellos no solamente pueden decir que tienen derechos sino también deberes (…) se debe materializar el derecho ciudadano a elegir a través de los mejores mecanismos de insumo para la toma de una decisión electoral. En esta ocasión consideramos que era indispensable activar la tutela porque es el más idóneo, el más eficaz y porque todos estamos sometidos al imperio de la ley y la constitución y por supuesto los candidatos por muy presidenciables que sean también están sometidos a la Constitución”.

