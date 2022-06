Gustavo Petro responde al comentario de su hija sobre posible "estallido social"

A través de su cuenta de Twitter, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió al comentario que su hija Sofía Petro hizo en medio de la entrevista con el diario El País de España, acerca del "estallido social" que habría si Rodolfo Hernández llegara a ganar la Presidencia.

Lea también

"El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido", dice el trino de Gustavo Petro

Cabe resaltar que esta entrevista hecha el pasado fin de semana, en la que Sofía Petro habló de su padre y su vida política, fue en la que surgió el comentario referente a Rodolfo Hernández: "Estamos descubriendo quien es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente, porque creo a mi parecer que llegara a ser el caso, podría generar un 'estallido social' mucho peor que el del año pasado", afirmó Sofía Petro en entrevista para el diario El País, de España.

Entre tanto, también hubo reacción del Centro Democrático. Pues según el partido, afirman que queda claro el tipo de personas que buscan llegar al poder y con esto que pasó, se trataría de una advertencia que Sofía estaría dando sobre el "estallido social" que habría en caso de la derrota de su padre, a lo que el candidato Gustavo Petro al parecer les responde directamente, poco después de referirse al comentario de su hija: "A quien se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social, estallará. Es por eso que le pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia".