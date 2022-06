Néstor Lorenzo fue claro sobre James Rodríguez en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ya se vistió con la camiseta de director técnico de la Selección Colombia. Este martes, el argentino fue presentado como nuevo DT de la Tricolor y dejó varias frases en las que, por supuesto, no pudo evitar hablar de James Rodríguez.

El 10 de la Selección Colombia ha sido gran polémica en los últimos meses por su falta de minutos y su evidente deseo de salir de la Liga de Catar, donde milita con el Al-Rayyan, equipo al que llegó tras su salida del Everton de la Premier League.

Al ser preguntado por la presencia de James Rodríguez en el equipo que va a liderar, Lorenzo fue claro en que el nivel del volante no es el mejor, pero no evitó decir que siempre lo quiere en el equipo nacional.

"Me preocupa que James recupere la actividad y juegue, pero no por él en sí, no va a dejar de ser mejor jugador porque deje de jugar dos meses", comentó el nuevo técnico de la Selección.

"James es un jugador con una categoría especial y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Lo que tiene que preocuparnos es la inactividad porque para venir hay que estar bien, pero tiene todo nuestro apoyo para que se recupere bien. Estará en los planes", añadió.

Lorenzo, además, se refirió a la presencia de figuras del equipo como David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. El argentino destacó que son jugadores que le han dado mucho a la Selección y "aún tienen mucho por dar".