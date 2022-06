Paola Jara se hizo su primer tatuaje y la mayoría no adivina en dónde

La vida de la cantante de música popular Paola Jara ha dado un vuelco en las últimas semanas. Contrajo matrimonio con su compañero de oficio Jessi Uribe y recorrió varios países del medio oriente en su luna de miel.

Hace unos días regresó a Colombia para seguir con sus compromisos musicales, pero las sorpresas aún no acabaron.

Primero, fue el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘¿Dónde Estabas Tú?’ y, ahora, la decisión de hacerse su primer tatuaje, que compartió en Instagram con casi seis millones de seguidores.

En el storie se ve el antebrazo de la artista, marcado con la palabra “Perseverante”. Una fotografía que acompañó con el siguiente mensaje:

“Hoy quiero contarles algo personal. Mi primer tatuaje quise que fuera: 1. En una parte que me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida, y créanme a veces que me desmotivo o estoy bajita de animo lo miro y digo nada ¡pa´ lante que yo puedo con todo!”.

Y una pequeña reflexión: “Que difícil es a veces reconocer nuestras cualidades, pero si nos preguntan por nuestros defectos esos si los tenemos más claros y no nos da tanta pena hablar de ellos. Que hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas”.