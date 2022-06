“Las Nubes”, una de las canciones sencillas y contundentes de Cian

“Las Nubes” es la canción más reciente que presenta el cantautor colombiano Cian. Está acompañado de Duina del Mar en la que juntos le cantan a ese amor de pareja que pareciera hacernos caminar en las nubes, explica Cian.

Su nombre real es Felipe Ospina Cian y aprovechando la sonoridad de su segunda apellido lo tomó como nombre artístico y de paso juega con la fonética de la palabra Cyan que significa azul celeste.

Le puede interesar:

Momentum Vitae la banda bogotana de rock que creó su propio festival de música

Sobre la canción “Las nubes” dijo que el coro lo tenía desde hacia años, esperando a que se diera la oportunidad de hacer la canción con una voz femenina. La participación de Diuna del Mar fue posible cuando coincidieron en tener juntos como productor a Álvaro Valencia “Chepe”, quien consideró que esa canción quedaría muy bien en sus voces.

Cian agrega que “Las nubes” es una canción minimalista, en la que la guitarra es de Chepe y el bajo de Sam Vargas. En la producción se optó por destacar las voces, el mensaje y una sutil instrumentación que realza la canción.

Le puede Interesar:

Esteman prepara gira de conciertos por 5 países de Suramérica

Otros temas destacados de Cian son: Far from home, De suerte, No way y Tiempo, entre otros. Anunció que aparecerán otras colaboraciones con reconocidos artistas.