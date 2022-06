Madrid: Mick Jagger fue sorprendido tomándose fotos en un lugar prohibido

Durante su paso por Madrid, Mick Jagger, el vocalista de la banda ‘The Rolling Stones’, disfrutó de los mayores atractivos turísticos de la capital española.

Entre ellos el arte, concretamente la ‘Guernica’, una de las obras de mayor estatus del pintor malagueño Pablo Picasso.

En un carrusel de Instagram inmortalizó el momento, acompañado de la frase: “Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco!”, en español: “¡Disfrutando mucho de lo que Madrid tiene para ofrecer, desde ángeles caídos hasta flamenco!”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas; sobre todo las de quienes han ido a ver la pintura, y saben de primera mano que el ‘Museo Reina Sofía’ no permite a sus visitantes tomarse fotografías con ella, ya que, de esta manera, evitan aglomeraciones y otras conductas que ponen en peligro la calidad del recorrido.

O como ellos prefieren llamarle “la calidad de la visita”. Jagger habría dado un paseo privado por el museo el martes, mientras permanecía cerrado al público.

Sin embargo, varios usuarios se quejaron del trato preferencial con la super estrella, que no tuvo problemas en saltarse la norma, al igual que el actor Pierce Brosnan en 2016.

Por lo que las autoridades del museo tuvieron que aclarar que se trata de una sugerencia más que de una norma y que, en los últimos años, se han vuelto flexibles al respecto, ya que no representa una amenaza para su conservación.