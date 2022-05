Pacho Santos le recomienda a Rodolfo Hernández que no vaya a debates

Seguidores y simpatizantes de Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández afirman que, con el total de las votaciones de estos dos candidatos del pasado 29 de mayo, se derrotaría a Gustavo Petro en una segunda vuelta, por lo que el ingeniero tendría todas las de ganar para llegar a la Casa de Nariño.

Francisco 'Pacho' Santos es uno de los que piensan que los 5.953.209 votos de Rodolfo y los 5.058.010 de Fico, que en total serían más de 11 millones, servirían para que el ingeniero fuera el próximo presidente de Colombia y derrotara de lejos a Gustavo Petro.

Santos, a través de Twitter, le dio una serie de consejos al ingeniero Rodolfo Hernández para que gane las presidenciales, entre ellas que no se enfrente en debate en contra de Gustavo Petro:

"Rodolfo tiene que hacer lo que está haciendo. No cambie nada de la campaña, no responda agravios (le van a llegar por millones), no vaya a debates. Esos 11 millones de votos ya son suyos si no comete ninguna equivocación", afirmó el exembajador de Colombia en Washington.

También afirmó que Rodolfo Hernández recogería el caudal del Uribismo al perder Fico las elecciones: "El uribismo perdió, no está y Rodolfo recoge todo. Petro no. Por eso necesitan desviar ese voto a otro lado. Ojo a esa campaña de voto en blanco", señaló Francisco Santos en otro tuit.