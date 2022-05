El sorprendente cambio de look de Luis Díaz

Luis Díaz terminó la temporada con el Liverpool y con eso entró a un merecido descanso después de un año en el que vistió dos camisetas y se consagró campeón de cuatro títulos para su palmarés.

En medio de su descanso, Luis Díaz sorprendió con un cambio de look en una visita que le hizo a su barbero en Porto.

Con una barba más definida e iluminaciones doradas en su cabello, Luis Fernando Díaz lució su nueva imagen tras celebrar la obtención con el Liverpool de la FA Cup y la Carabao Cup, ambos títulos ganados ante el Chelsea esta temporada y con el colombiano ya en la plantilla.

Liverpool no pudo conquistar su séptimo título de la Champions League en París ante el Real Madrid este fin de semana, un golpe justo después de no lograr lo propio con la Premier League al quedar a un punto del campeón Manchester City. No obstante, Los Reds pasaron página rápidamente y salieron a festejar los trofeos ganados en su llegada a Liverpool.

Liverpool se consagró en la Copa de Liga ante el Chelsea en la tanda de penales y por la misma vía en la FA Cup, también contra el cuadro londinense. El colombiano Luis Díaz fue figura en ambas definiciones.

Luis Díaz disputó 54 partidos esta temporada, entre Porto y Liverpool, anotó 16 goles con los Dragones y 6 más con los Reds, 5 asistencias con Porto y 5 más con el equipo de Klopp.