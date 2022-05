Centro Democrático felicitan a los colombianos por decirle no al "comunismo fallido"

El Centro Democrático, cuyo partido apoyó abiertamente la candidatura del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, tras conocer el resultado en el que pasaron a segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, compartieron vía Twitter un mensaje.

"Celebramos y felicitamos a los colombianos comprometidos con la democracia. Más de 11 millones (contando los votos de Rodolfo y Fico) de ciudadanos dijeron NO a un modelo comunista fallido y SI a vivir en libertad", escribió el CD en su cuenta oficial.

Junto al mensaje, se ve una gráfica en la que supuestamente se revela que la abstención en estas votaciones (primera vuelta) pasó de 50% en 2018 a 46 en este 2022.

La reacciones no se hicieron esperar tras el mensaje del Centro Democrático: "Por favor! Ustedes no saben el daño tan grande que le han hecho al Uribismo, Uds ya no nos representan, el liderazgo es de @AlvaroUribeVel y algunos que realmente respetan las bases! Gracias", "No sé por qué el partido no apoyó a Cabal. Ahora toca si o si votar por un viejito loco", entre otros comentarios que resaltan el inconformismo de los uribistas al no apoyar a las bases del partido de derecha y no tener a un candidato propio. .