En el marco del mes del Internet y las Telecomunicaciones destacamos un avance tecnológico muy relevante: la nube.

En este episodio se aborda su importancia, beneficios y aspectos a tener en cuenta para la seguridad de los datos.

Música de uso libre:

We march together - Patrick Patrikios

Good times - Patrick Patrikios

Greedy - Patrick Patrikios

Nine Lives - Unicorn heads

Wolf moons- Unicorn heads