Emilio Tapia denunciará ante la Fiscalía al candidato Rodolfo Hernández

Caracol Radio conoció que la próxima semana el condenado contratista Emilio Tapia, y ahora investigado por el escándalo de corrupción Centros Poblados ampliará denuncia ante un fiscal anticorrupción en contra del candidato presidencial Rodolfo Hernández.

En un comunicado asegura que supuestamente fue contactado por emisarios de Hernández cuando él fue alcalde, aparentemete para hacer negocios.

“para que participara indebidamente en procesos contractuales de su administración a cambio de millonarias comisiones; propuesta que, por no ser de su interés, rechazó de inmediato”. Indica ese comunicado.

Tapia permanece recluido en la cárcel de Ibagué, y en su misiva asegura que el candidato presidencial carece de bases morales para señalarlo por actos de corrupción cuando él es procesado por ese tipo de conductas.

Dice que también que lo va a denunciar por injuria y calumnia por haberlo señalado en redes sociales de robarse $70.000 millones del caso Centros Poblados.

Tapia dice que no es así, que él no se robó esa cantidad y que no aparece como titular de los contratos de ese escándalo.

La Fiscalía le imputó cargos, porque se habría apropiado de manera ilegal de $6.182 millones del anticipo de ese contrato.