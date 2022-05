Hernández aclaró los motivos por los que alianza con Fajardo aún no se da

Este miércoles 25 de mayo el candidato presidencial Rodolfo Hernández fue entrevistado en la emisora Tropicana sobre su campaña presidencial, habló sobre su decisión de no asistir a los debates que quedan; también aclaró la ocasión en la que dijo por error que admiraba a Hitler y recordó los motivos por los cuales la alianza con Sergio Fajardo no es una realidad.

Sobre este último tema el candidato se detuvo y resaltó que la decisión de aliarse está en manos de Sergio Fajardo. Lo anterior, debido a que Fajardo no ha cumplido el acuerdo al que llegaron, debido a que considera que los resultados en las últimas dos encuestas presentan inconsistencias.