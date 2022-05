¿Cómo enviar un mensaje por WhatsApp a una persona sin tenerla agregada? /

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que ha ganado reconocimiento en los últimos años, gracias a que permite que las personas puedan comunicarse rápidamente con amigos, familiares o incluso desconocidos.

La aplicación, que hace parte del gigante de tecnología Meta, tiene una función que la mayoría de personas no conoce y es que no es necesario agregar a una persona a la agenda de contactos para poder mandarle un mensaje. Esta función que es poco conocida ha logrado ser parte del día a día de ciudadanos que constantemente tienen que comunicarse con personas que no hacen parte de su núcleo familiar, o amigos, sino por temas de trabajo o negocios.

La característica que logra conquistar a la audiencia de WhatsApp con esta función es que permite privacidad, puesto que no todos los ciberusuarios desean tener en su agenda de contactos a una persona con la que no van a tener conversaciones frecuentemente. A su vez, al no agregar a una persona se evita que esta pueda ver la foto de perfil, así como los estados.

Pasos para escribir a una persona en WhatsApp sin tenerla agregada:

Antes de iniciar el proceso es importante tener el indicativo del país al que hace parte el número de teléfono al que se le va a escribir.

1. Es necesario dirigirse a un navegador como Google.

2. Una vez allí, en la barra de búsqueda debe colocar wa.me/+(indicador del país) y (número de la persona)

3. En la pantalla le saldrá un mensaje indicando "Chatea en WhatsApp con (indicador del país) y (número de la persona)", de clic en el botón "Continuar al chat".

Después del último paso usted será dirigido a WhatsApp y se abrirá una ventana de chat con el número al que desea escribir.