Según diferentes religiones cristianas el ángel de la guarda es el ángel que Dios envía a la tierra a proteger, guardar y guiar a una persona durante toda su vida.

Para iglesia católica el Día del ángel de la guarda se conmemora cada 2 de octubre.

A continuación le compartimos diferentes versiones de la oración al ángel de la guarda.

Primera versión

Ángel de mi guarda,

dulce compañía,

no me desampares,

ni de noche ni de día,

no me dejes solo, que me perdería,

hasta que me pongas, en paz y alegría,

con todos los santos, Jesús y María,

te doy el corazón y el alma mía

que son más tuyos que míos.

Amén.

Segunda versión

Ángel del Señor

que por orden de la piadosa providencia divina,

eres mi guardián

guárdame en este día (en esta tarde o en esta noche),

ilumina mi entendimiento,

dirige mis afectos,

gobierna mis sentimientos

para que yo jamás ofenda a Dios y al Señor.

Amén.

Tercera versión

Santo Ángel del Señor,

mi celoso protector,

ya que a ti me confió la piedad divina,

siempre rígeme, guárdame,

gobiérname e ilumíname.

Amén

Cuarta versión

Ángel santo de mi guarda, a cuya custodia y protección con admirable providencia me encomendó el Altísimo desde el primer instante de mi vida, yo te doy gracias, santo ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros de alma y cuerpo; por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, glorioso protector mío: defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles, y ayúdame con tus santas inspiraciones, para que siendo fiel a ellas, logre gozar de tu compañía en la patria celestial. Amén