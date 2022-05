Con plaza llena, así fue el cierre de compaña de Gustavo Petro y Francia

Gustavo Petro y Francia Márquez hicieron el cierre de su campaña en medio de miles de simpatizantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Sobre las 6:32 de la tarde llegaron a la Plaza de Bolívar los candidatos en medio de un fuerte esquema de seguridad.

Previo a sus discursos de cierre hubo un concierto al que llamaron Festival Cambio por la vida. Se presentaron artistas alternativos como David Kawooq; charles King, Los Rolling Ruanas, Edson Velandia y Adriana Lizcano y también hizo su presentación Wilfrido Vargas.

Ya en su intervención, el atril dispuesto para los candidatos era blindado, la razón, medidas de seguridad.

Francia Márquez hizo un llamado a no tenerle miedo al cambio.

“El miedo que le han sembrado a nuestro pueblo, a nuestro país. Históricamente nos han sembrado el miedo con las masacres en los territorios de este país, sacando los ojos a los jóvenes, el miedo asesinando a la juventud colombiana”. Indicó.

También dijo que no son guerrilleros, sino que al contrario, son víctimas del conflicto armado y que solo es el reflejo de sus ancestros. Y que quiere luchar contra la corrupción.

EL DISCURSO DE PETRO

Los puntos más fuertes de Gustavo Petro en su discurso, propuso que si es elegido presidente le pedirá a la ONU que conforme un grupo investigador para temas de corrupción como se hizo en Guatemala y que, la dirija el exmagistrado Iván Velásquez.

“Podríamos invitar al exmagistrado Iván Velázquez, que trabajaba para profundizar en las investigaciones sobre la parapolítica. Él dirigió una comisión de justicia, nombrada por la Naciones Unidas, con competencia investigativa para detectar los principales hechos de corrupción producidos en Guatemala”.

Reiteró que, en su gobierno serán generales quienes tengan los méritos para ello.

“Que para ser general hay que ser amigo del senador que es amigo del Ñeñe, o de los que son como el Ñeñe. Acaso es que no se está juntando al genera con el amigo del narcotraficante por ese camino me regañó un general, pero a mí no me da miedo que me regañe”

También se refirió a la destitución del alcalde de Medellín Daniel Quintero y las actuaciones de la Procuraduría.

¿Por qué echan al alcalde de Medellín?, ¿por qué ponen al general a hablar de política contra la Constitución?, ¿por qué dejan que la organización del Clan del Golfo se tome casi la mitad de Colombia matando?, ¿por qué dejan a una procuradora amenazar las elecciones del próximo domingo?”, insistió.

El candidato Gustavo Petro cerró su discurso indicando que no es populista, sino que busca oportunidades de país.