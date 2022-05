Ernesto Samper defiende a Petro y su postura sobre las elecciones

Después de las polémicas declaraciones que dio el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en plaza pública en la ciudad de Barranquilla, en la que señaló que se "se aplazarían las elecciones" del próximo domingo 29 de mayo, muchas han sido las voces en apoyo y en contra de las declaraciones del exalcalde de Bogotá.

Por ejemplo, el expresidente Ernesto Samper salió a defender a Petro y sus declaraciones, afirmando que uno de los pasos para que aplazaran las elecciones es que iban a por el registrador nacional, Alexander Vega:

"El Fico Uribismo llegó al límite en su saboteo de las elecciones. No contentos con tumbar la ley de garantías, politizar las FFAA, atentar contra Petro, sacar a Quintero del juego, constreñir a los votantes, ahora van por el Registrador para que no haya elecciones. No pasarán!”, afirmó Samper a través de un tuit en su cuenta oficial.

Otro que no desestimó que esto fuera a suceder es el senador Rodrigo Lara, quien desde hace más de una semana habla de que se van a aplazar las elecciones. Este domingo señaló:

“Dos principales riesgos electorales: Suspensión del registrador en estos días. Con la narrativa sobre Indra, sería pretexto de aplazamiento electoral. Ciberataques a servidores para que no se canten resultados. Pretexto para registrador Ad-Hoc y aplazar o meterle mano al escrutinio”, dijo Lara.

A pesar de lo anterior, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios afirmó que el aplazamiento de la elecciones se podría dar en el país siempre y cuando pasara una situación trágica o si por ejemplo estuviera activa una pandemia como pasó con el COVID-19.

Frente a la posibilidad del cambio del registrador nacional, Barrios sostiene que tanto con el titular o con una ad-hoc, están las condiciones y garantías para hacer las elecciones de este 29 de mayo.