Colombia inicia monitoreo de elecciones presidenciales en el exterior

Desde el domingo 22 de mayo inició la jornada electoral para los colombianos en el exterior que, en puntos como Auckland en Nueva Zelanda, Sídney y Camberra en Australia o Tokio en Japón comenzaron a depositar sus votos para elegir presidente y vicepresidente.

Ante este inicio de las votaciones en el exterior, la Cancillería estableció una mesa de seguimiento electoral con la que se acompañará a los 972.764 colombianos habilitados para votar, atender sus denuncias y resolver sus dudas al igual que las del personal electoral en los 67 países donde hay mesas disponibles para votar.

El jefe de gabinete y encargado de funciones de Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Morales, explicó que de lunes a viernes habrá 1.119 mesas de votación en el exterior, el domingo serán 2.248 mesas disponibles y el horario para todas será entre las 8:00am y las 4:00pm.

Por su parte, la canciller Marta Lucía Ramírez resaltó que la única situación que preocupa actualmente se vive en Shanghái (China) donde hay 255 colombianos habilitados para votar pero que no podrían ejercer su derecho porque el gobierno chino mantiene restricciones sanitaras estrictas para frenar el COVID-19 y, si no las levantan, no tendrían posibilidad de votar.

Ramírez agregó que la mesa de seguimiento estará atenta las 24 horas durante toda la semana para atender cualquier situación y agregó que los 184.421 colombianos que viven en Venezuela, y que están habilitados para votar, podrán acercarse a los municipios de Arauca (Arauca), Inírida (Guanía), Maicao (La Guajira), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander) para votar.

El equipo de la mesa de seguimiento será apoyado por el Ministerio del Interior, la Registraduría, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía y no llevará ningún tipo de reporte de preconteo de votos.