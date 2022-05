Jueces Penales piden al Senado ser incluidos en la ley de virtualidad

Los jueces y magistrados Penales de Bogotá piden al Senado de la República que los incluyan en la ley de virtualidad.

Luego que la Cámara de Representantes excluyó a la justicia Penal de la ley con la que se busca hacer permanente la virtualidad en la Rama Judicial, los jueces de garantías de Bogotá, en un comunicado aseguran que están preocupados porque el Congreso les está negando las herramientas para un servicio eficiente.

Dicen que dos años después de la pandemia, “volver a la presencialidad carece de sentido y sería retornar a un modelo que ha caducado”.

“(…) estamos convencidos de que pretender que la alta demanda de justicia penal se maneje presencialmente como regla general, a pesar de la poca disponibilidad de salas, los precarios recursos del sistema carcelario para el traslado físico de personas detenidas y el incremento del riesgo de fracaso de las convocatorias por problemas logísticos, es insensato”. Indica el comunicado.

Los jueces de Conocimiento de Bogotá también están inconformes y piden al legislativo que la virtualidad sea para toda la totalidad de la Rama.

“Lo fundamental y lo que puede ser “traumante”, es que podemos estar avocados no solo a un retroceso, sino a una condición judicial nuevamente debido a que las audiencias ya no se van a realizar de manera virtual y vamos a estar dependiendo de terceras personas, del INPEC en un traslado de una persona de la libertad o simplemente de los apoderados judiciales que no van a poder acudir a todas las audiencias cuando se hacen en diferentes ciudades”, explicó el Juez Carlos Chaparro, representante de los jueces penales del Circuito de Bogotá.

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia -CORJUSTICIA indica que es lamentable que se excluya a la justicia penal. La virtualidad ha fortalecido a la Rama, así lo muestran las estadísticas.

El expediente digital ha sido más funcional en un 75%; las audiencias virtuales aumentaron en un77,9%

El senado de la República decidirá si incluye o no a la jurisdicción penal en la ley de virtualidad para la Justicia.

Cifras sobre la eficiencia de la virtualidad en la Justicia según CORJUSTICIA / CARACOL RADIO

