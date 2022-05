Christian Nodal publicó conversación en la que Belinda le pedía dinero

El pasado 12 de febrero los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda anunciaron la ruptura de su compromiso y su separación. Desde ese momento los seguidores de la pareja comenzaron a preguntarse los motivos de su ruptura, entre los que se destacaban problemas de dinero, pero los artistas no hablaron públicamente del tema.

En los últimos días Nodal ha recibido diferentes mensajes en su contra en redes sociales, por lo que decidió contestar en su cuenta personal de Twitter una publicación donde Belinda Schull, madre de su expareja, se refirió de forma negativa sobre él.

Por lo que Nodal escribió "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo".

Frente a esta publicación los fanáticos del artista confirmaron que uno de los motivos de su separación fue el dinero.

En la publicación el cantante enseñó una conversación con Belinda, donde ella le pide dinero para un tratamiento dental. "Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?", escribió.

Luego de ocho minutos Belinda añadió "me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Sabía que esto iba a pasar, que me ibas a dejar sola y a destruir la vida".