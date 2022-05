Escuché una charla de Amaya de Miguel, creadora de “Relájate y educa” y aprendí muchas cosas sobre cómo tratar situaciones con mis hijas en casa. Pero me surgió una pregunta:

¿Y si estoy cometiendo los mismos errores con mi pareja?

Mucho se habla ahora de crianza afectiva… y me parece maravilloso. Pero creo que la crianza no se puede tratar de otra cosa que de la manera como nos relacionamos los seres humanos bajo un mismo techo. Por lo que darle tanto énfasis al trato que le doy a mis hijos, y no fijarme en el trato que le doy a mi esposo y él a mí, hace que “el enemigo siga en casa.”

¿Cómo puedo cambiar? ¿Por dónde empiezo?

En este episodio, hago un paralelo, entre los aprendizajes de esta charla, enfocados a los hijos y como aplicarlos con el esposo.

Me encantan las herramientas que se hablan aquí, porque sé que las podemos aplicar a nuestra convivencia y mejorar el ambiente en casa, con los hijos, pero aún más importante: con el esposo. ¿Por qué es más importante? Porque los hijos aprenden más del ejemplo que de lo que se les enseña.

Acompáñame en este aprendizaje sobre reemplazar hábitos aprendidos, nocivos e inconscientes, por hábitos que nos lleven a todos a una convivencia feliz.

Y recuerda: No te aguantes una mala relación, tampoco te divorcies… ¡Hay otro camino!

Para descargar este episodio, clic aquí.