EE.UU. flexibiliza algunas sanciones a Venezuela para promover diálogos

Un funcionario de alto nivel del gobierno estadounidense confirmó que su país levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela con el objetivo de reactivar los diálogos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro.

Este levantamiento de algunas restricciones ocurre por petición del sector opositor liderado por Juan Guaidó y se espera que, tras esta decisión, se anuncie pronto que las conversaciones se retoman en México.

Dado que es una medida "de forma limitada", no implica que se eliminen por completo las sanciones impuestas al gobierno venezolano.

Entre las sanciones eliminadas está la prohibición a la petrolera estadounidense Chevrón de ‘tratar’ con la estatal petrolera venezolana PDVSA. Sobre este aspecto se aclara que se permite que las compañías hablen, pero no permite comerciar o explotar crudo venezolano.

Según el funcionario, esta decisión no tiene nada que ver con la polémica desatada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que no asistirá a la Cumbre de las Américas a EE.UU. si Joe Biden no invita a Venezuela, Cuba y Nicaragua.