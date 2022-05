Karol G y Kali Uchis brillaron en los Billboard

El domingo 15 de mayo se llevaron a cabo los Billboard Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y las cantantes Karol G y Kali Uchis arrasaron en la ceremonia de premios.

La cantante paisa, Karol G, ganó en la categoría ‘Mejor Álbum Latino’ con su producción ‘KG0516’ y la colombo-estadounidense, Kali Uchis, fue ganadora por ‘Mejor Artista Femenina Latina’ y ‘Top Latin Song’ con ‘Telepatía’.

Por otro lado, la película de Disney, Encanto, que representa la cultura colombiana, obtuvo el galardón por la ‘Mejor Banda Sonora'.

La ganadora de la noche fue Olivia Rodrigo, quien obtuvo siete galardones y Drake se coronó como el artista con más premios Billboard de la historia con 34 galardones en total, después de ganarse cinco en la ceremonia de este año.

Lista de ganadores:

Mejor artista - Drake

Mejor artista nuevo - Olivia Rodrigo

Mejor artista masculino - Drake ?Mejor artista femenina - Olivia Rodrigo

Mejor Dúo/Grupo - BTS?Mejor artista de Billboard 200 - Taylor Swift

Mejor artista Hot 100 - Olivia Rodrigo

Mejor artista de canciones en streaming - Olivia Rodrigo

Mejor artista en ventas de canciones - BTS

Mejor artista de canciones de radio - Olivia Rodrigo

Artista Top Billboard Global 200 - Olivia Rodrigo

Mejor artista Billboard Global - Ed Sheeran

Giras Top - The Rolling Stones (No Filter Tour)

Mejor artista de R&B - Doja Cat

Mejor artista masculino de R&B - The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B - Doja Cat

Mejor gira de R&B - Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM)

Mejor artista de rap - Drake

Mejor artista masculino de rap - Drake

Mejor artista femenina de rap - Megan Thee Stallion

Mejor gira de rap - Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Mejor artista country - Taylor Swift

Mejor artista masculino country - Morgan Wallen

Mejor Artista Femenina Country - Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo Country - Dan + Shay

Mejor gira Country - Eric Church (Gather Again Tour)

Mejor artista de rock - Glass Animals

Mejor gira de Rock - The Rolling Stones (No Filter Tour)

Mejor artista latino - Bad Bunny

Mejor artista masculino latino - Bad Bunny

Mejor artista femenina latina - Kali Uchis

Mejor dúo/grupo latino - Eslabón Armado

Mejor gira latina - Los Bukis (Una Historia Cantada Tour)

Mejor artista dance/electrónico - Lady Gaga

Mejor artista cristiano - Ye

Mejor artista de gospel - Ye