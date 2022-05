Los precios del Bitcoin en solo seis meses han bajado a la mitad. Y tras el Bitcoin todas las criptomonedas han bajado de precio en lo que se ha llamado el "criptoinvierno".

En este episodio explicamos de qué se trata ese "Crypto Winter" que parece tan tenebroso como el invierno de Game Of Thrones. Y qué tiene que ver con él el concepto del "Bear market" y el "Bull Market".

