Todos los matrimonios corren el riesgo de divorciarse… y no solo en algunos momentos… sino todos los días de la relación. En realidad la vida en pareja es como un jarrón fino que se puede quebrar en cualquier momento. Pero una cosa es que el jarrón se quiebre, y otra, que yo lo quiera tirar contra el piso, cada vez que no me guste.

Ante cada conflicto en pareja, pensamos en el divorcio como “solución perfecta.”

Pero… ¿será solución?

No quiero convencer a nadie de que se no se divorcie… tampoco alentarte a que lo hagas… solo quiero que calcules el costo… para que tengas en cuenta lo que puede pasar y estes preparada.

Ante el divorcio o si te quedas a restaurar la relación hay un mismo trabajo que hacer: Perdonar y buscar ser feliz, con o sin esposo… de esa tarea no nos salvamos.

Acompáñame en este episodio a desmantelar esa solución utópica de que “con el divorcio se acabarían todos mis problemas” y date la oportunidad de estudiar esta realidad, para que sepas si es definitivamente el camino que decides continuar.

Para descargar este episodio, clic aquí.