WWF reitera llamado a países como Colombia a ratificar Acuerdo de Escazú /

El Acuerdo de Escazú es uno de los que más relevancia tiene en este momento para los ambientalistas y lideres sociales. Pues con este se busca garantizar los derechos de acceso a la información en relación con proyectos que pongan en "riesgo" el medio ambiente, así como la participación ciudadana.

Ahora bien, Colombia hace parte de los países que no ha ratificado el tratado, lo cual impide que sea puesto en marcha. Con esto, WWF realizó un llamado a este y demás países que aún no han ratificado el acuerdo y a "aquellos que aún no son signatarios ni partes, a adherirse al acuerdo que establece garantías en torno al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe."

De igual forma, Roberto Troya, vicepresidente de WWF para América Latina y el Caribe, señaló que “los actuales desafíos ambientales que enfrenta la región hacen muy necesario avanzar y fortalecer los mecanismos de apoyo que conlleva este acuerdo, incluyendo la asistencia técnica y jurídica a personas y grupos vulnerables, además de un fuerte reconocimiento a los derechos humanos y de los pueblos indígenas”.

Por otra parte, Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile indicó, “el Acuerdo de Escazú aborda elementos necesarios para fortalecer las soluciones a diversos problemas asociados a la biodiversidad, los recursos naturales y a la seguridad de los defensores ambientales en una zona crítica como lo es la región." A su vez, mencionó que el enfoque que tiene este acuerdo en los derechos humanos y la gran apertura que da a la participación pública y a los derechos colectivos de los pueblos originarios demuestra la importancia del mismo. Por lo cual espera que los países que aún no lo ratifican, concreten el proceso.