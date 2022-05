En "La Hora de los Candidatos", espacio que lidera el Servicio Informativo de Caracol Radio, el aspirante presidencial por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez habló de sus propuestas y sobre cómo ve la contienda electoral.

Rodríguez nació en Cali, se formó como ingeniero industrial de profesión y su campaña presidencial está basada en el conservadurismo social con un enfoque en la doctrina cristiana y la cosmovisión bíblica.

Afirmó haber sido en algún momento de su vida una persona con creencias e ideologías diferentes a las que tiene hoy “yo fui comunista y ateo hasta los 18 años pensando que era la manera de ayudar [...] Yo soy de principios y valores conservadores. Estamos representando a aquellos que en Colombia no han tenido voz, no solamente las comunidades cristianas sino etnias, comunidades afros, indígenas y que no nos sentimos representados en la casta política de este país”.

El aspirante presidencial en conversación con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina, contó que está en contra del aborto, incluso en los casos de violación “el bebé no es el victimario, el victimario es el personaje que debemos acudir a judicializar. A la niña, la joven o la mujer hay que acompañarla como Estado, con amor, con cariño, atención psicológica, médica y con garantías de estudio”.

Su propuesta titulada "Soluciones para Colombia" es la que más resalta y está enfocada en tres ejes temáticos: desarrollo, seguridad y justicia, bajo el eslogan de "Los Polos nos dividen, las causas nos unen”. Si llega a ganar la presidencia, uno de sus principales cambios seria reformar la Constitución “Hay que ponerle orden al país, así no podemos seguir […] 50 millones de colombianos no saben realmente a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho”.

