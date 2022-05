Bad Bunny y el durísimo significado de su canción 'Andrea' del nuevo álbum

Bad Bunny publicó su nuevo álbum este viernes, que se llamó 'Un Verano Sin Ti'. El cantante de Puerto Rico incluyó una canción que gustó mucho a gran parte de sus fans, pero principalmente a las mujeres. 'Andrea', es el nombre de la canción.

Esta composición tiene una letra en relación al respeto a la mujer y a la inseguridad que estas atraviesan en el día a día, por lo que se habría revelado un posible tristie singificado de esta canción.

Los fans e internautas relacionaron esta canción con un feminicidio que ocurrió en Puerto Rico, teniendo en cuenta que la víctima se llamaba Andrea.

Andrea Ruiz Costas, una mujer de 35 años, fue asesinada el 27 de abril del 2021 por su pareja Miguel Ocasio en Puerto Rico, algo que causó repudio y molestia en la población de este país.

Aunque Bad Bunny no se ha manifestado sobre estas hipótesis, en redes sociales ya están amando al cantante de Puerto Rico.

Letra de 'Andrea'

4 de la mañana y Andrea saliendo de La Perla

Mucho' la critican sin conocerla

Calle como un Civic, inteligente como un Tesla

Soñando con alguien que pueda comprenderla

Y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla

De la IUPI pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado

Equivocándose de amore' en lo que llega el indicado

Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado

Pero todo se ha complicado

Como si ser mujer fuera un pecado

La demonia ha despertado, ey

Una guerrera, Juana de Arco, temperamental, Niurka Marco'

A la buena, beso y abrazo

A la mala, botellazo sin soltar el vaso

Le gustaba el basquet, leer "Tú" y hacerse lazo'

Pero de esa niña solo quedan pedazo'

Se ha buscado un par de caso'

Por no aguantarle chiste' a ningún payaso, ey

Mírala cómo camina

Lo que le falta e' la tarima

Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina

Pa' colmo ahora el gobierno la llama "asesina"

Una diva campesina

Chico, quédate en tu esquina, ey

Y no pida rosa' si no aguanta' espina', no

No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer

Si con él no hablaré, conmigo verán, no van a joder

Que digan lo que sea

Yo subo y bajo como la marea

Se tratan de montar y tambalean

Quiero alguien que se atreva, que se atreva

Y me entienda a mí

Una loca que no quiere un loco

Quiere vino tinto y sushi de Yoko

Días de playita, helado de coco

Se merece tanto y recibe tan poco

La mai reza por un doctor, ingeniero

Y ella con bichote' y rapero'

Mi prima dice que e' un cuero

Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero (Eh-ah)

Chinga cabrón, se comenta

Y aunque la ven jangueando toda la semana, no se ve contenta, no

Lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta

Joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta

No hay mujer sin herida' ni hombre que no mienta

Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten

Que cuando compre pan, no le piten

Que no le pregunten qué hizo ayer

Y un futuro lindo le inviten

Que le den respeto y nunca se lo quiten

Que le den respeto y nunca se lo qu—

Que-Que le den respeto y nunca se lo quiten

No, nunca se lo quiten

Porque ella es jefa, patrona

Y aunque casi casi por dentro se desmorona

Se acicala y se ve cabrona

Se acicala y se ve cabrona

La vida va como Verstappen en Formula 1

Y Buddy Baker en Daytona, ey

Andrea, sé tú y que se mamen un bicho las persona'

No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer

Si con él no hablaré, conmigo verán, no van a joder

Que digan lo que sea

Yo subo y bajo como la marea

Se tratan de montar y tambalean

Quiero alguien que se atreva, que se atreva

Y me entienda a mí

A mi nene yo lo encuentro funny, funny

Sigo mi sueño y buscando ese money

Que no hay money, que no hay money

Que yo sigo buscando ese honey, ese honey

Pa' bailar

Que digan lo que sea